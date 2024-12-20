Еврокомиссия начнет выплачивать Украине кредит за счет замороженных активов РФ с января

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о решении выплачивать Украине с начала 2025 года заем в рамках макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд, который будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Принятое сегодня Еврокомиссией решение выделить Украине 18,1 млрд евро произошло в решающий момент. Оно подает ясный сигнал, отмечающий незыблемость долгосрочного обязательства ЕС в поддержку борьбы Украины за свободу", - заявил комиссар по вопросам экономики и производительности Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, это финансирование поможет Украине решить срочные бюджетные проблемы. И оно, отметил еврокомиссар, является вкладом ЕС в инициативу стран G7 по кредитам для Киева, обеспеченных доходами с замороженных российских активов, которые должны составить совокупно €45 млрд.

Займ в €18,1 млрд будут выплачивать траншами в течение 2025 года. Первый должен поступить в начале января, сообщила Еврокомиссия.

"Это решение было принято после того, как комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила все политические условия, согласованные для выплаты этой суммы", - говорится в коммюнике ЕК.