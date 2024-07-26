ЕС передал Украине €1,5 млрд первого транша с доходов от замороженных активов РФ

В Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере €1,5 млрд из прибыли от замороженных российских активов. Об этом в Twitter (X) написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно информации, деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – подчеркнула она.

Ранее топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, кроме первого транша в €1,4 млрд, до конца года будет направлен еще €1 млрд на закупку оружия для Украины.