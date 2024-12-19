Последнее обновление: 19.12.2024 15:54

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере $895 млрд

Сенат США в среду проголосовал за принятие оборонного бюджета в размере $895 млрд. об этом сообщает издание The Hill.

"За" проект высказались 85 сенаторов, "против" - 14. Для его одобрения требовалось не менее 60 голосов.

На прошлой неделе бюджет 281 голосами против 140 также приняли в Палате представителей. Тем самым Конгресс теперь одобрил его, и он поступает на подпись к президенту США Джо Байдену.

По данным The Hill, бюджет предусматривает выделение средств на усиление присутствия военных США в Индо-Тихоокеанском регионе, на производство новых сухопутной техники и самолетов, строительство кораблей, а также на повышение зарплаты для всех служащих ВС США.



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