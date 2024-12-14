Казахстан улучшил позиции в рейтинге отраслевых и страновых рисков банковского сектора BICRA, составленном международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings, сообщает пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«12 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об улучшении позиции Республики Казахстан в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора) с группы «8» на группу «7». Данный показатель отражает снижение рисков в банковской отрасли страны, а также подчеркивает усилия регулятора по усилению надзора за финансовым сектором», - говорится\ в сообщении.

Согласно отчету S&P, в Казахстане наблюдается устойчивость банковского сектора к макроэкономическим вызовам и геополитическим рискам. Агентство отмечает, что качество активов и финансовые показатели казахстанских банков оказались выше ожиданий.

«Значительным фактором в пересмотре рейтинга стало укрепление надзорной деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Среди ключевых достижений названы регулярная оценка качества активов (AQR), переход на надзорную модель SREP, ограничение рисков в деятельности банков и меры по контролю темпов роста потребительского кредитования», - поясняет АРРФР.

S&P подчеркивает, что принятые финрегулятором меры позволили избежать кризисов в банковской системе и обеспечить стабильную операционную деятельность на фоне рыночных изменений. По мнению S&P, данные меры способствовали улучшению финансовой устойчивости страны, при этом уровень проблемных кредитов в системе снизился с 18% в 2020 году до 7-7,5% в 2024 году.

Улучшение рейтинга BICRA позволило повысить рейтинги семи финансовых учреждений.