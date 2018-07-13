S&P повысило долгосрочный рейтинг Казахстана по нацшкале

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг Республики Казахстан по национальной шкале с "kzAA" до "kzAAA" и вывело его из списка "Рейтинги под наблюдением в связи с пересмотром критериев", говорится в сообщении агентства, опубликованном на сайте KASE.

"Наше рейтинговое действие следует за пересмотром рейтингов по национальной шкале Республики Казахстан в связи с публикацией наших новых "Таблиц соответствий кредитных рейтингов по национальным и региональным шкалам рейтингам по международной шкале" (25 июня 2018 года)", - отмечается в сообщении.

Рейтинговое действие обусловлено рекалибровкой таблицы соответствий кредитных рейтингов по казахстанской национальной шкале рейтингам по международной шкале и не отражает каких-либо изменений кредитного качества Республики Казахстан или суверенного долга.

"Кредитный рейтинг S&P Global Ratings по национальной шкале - это наше мнение о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Национальная шкала обеспечивает большее ранжирование кредитного риска внутри страны", - отмечается в сообщении.

Рейтинги S&P Казахстана по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием.