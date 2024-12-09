Цены на газ в Европе снижаются пятый день подряд

Цены на природный газ в Европе снижаются пятый день подряд благодаря мягкой и ветреной погоде, которая помогает сохранять запасы от быстрого истощения. Об этом сообщает Bloomberg.

Базовые фьючерсы немного упали в понедельник после снижения на 2,8% на прошлой неделе. Шторм Дараг пронесся по Великобритании в выходные, увеличив производство электроэнергии из ветра и уменьшив использование газа для генерации.

Хотя в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание и спад скорости ветра, на следующей неделе прогнозируется возвращение мягких и ветреных условий. Это может ограничить потребление газа, именно когда в регион прибывают новые партии. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу уже достиг самого высокого уровня с января.

Некоторые грузы СПГ задержались в Уэльсе из-за штормовых выходных, но один танкер уже разгружается, а еще четыре должны прибыть на этой неделе, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, и портовым отчетам.

Спрос в Азии остается слабым, поскольку крупнейший потребитель, Китай, может перепродавать больше партий СПГ из-за слабого внутреннего промышленного спроса и более высоких спотовых цен, что делает реэкспорт более выгодным, по данным ведущего частного китайского импортера ENN Group.

Фьючерсы на газ на месяц вперед в Нидерландах, которые являются эталоном для европейского рынка, снизились на 0,7% до €46,16 за мегаватт-час по состоянию на 8:49 утра в Амстердаме. Британский эквивалент снизился на 1,1%.