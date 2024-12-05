Глава Нацбанка Казахстана назвал риски для инфляции в республике

По итогам 2024 года Нацбанк Казахстана ожидает инфляцию в диапазоне 8-9%. Об этом сообщил председатель НБ Тимур Сулейменов на заседании Сената.

Он отметил, что наблюдаются существенные риски инфляции, которые имеются как во внешнем секторе, так и внутри экономики.

"К внешним рискам можно отнести геополитическую нестабильность, высокую волатильность на финансовых и товарных рынках. Существует неопределенность в отношении политики нового президента США, в том числе в вопросах тарифной политики, плана по развитию нефтяной отрасли. Необходимо также внимательно отслеживать действия ФРС США", - сказал Сулейменов, которого цитирует Kazinform.

По его словам, ухудшение геополитической ситуации, связанное с введением дополнительных антироссийских санкций, повысило волатильность на валютном и финансовых рынках.

Внутренние риски заключаются в продолжении реформ в сфере регулируемых цен, высоком потребительском спросе, повышенных инфляционных ожиданиях.

"Следует отметить недавнее ослабление тенге против доллара США. Это дополнительный проинфляционный фактор. Он также влияет на инфляционные ожидания", - заявил глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что инфляция является важнейшим фактором, влияющим на покупательную способность населения и стабильность экономики.

"Высокая и нестабильная инфляция приводит к обесцениванию сбережений и доходов граждан, что стимулирует их переход к активам в иностранной валюте. Для бизнеса это создает сложности в долгосрочном планировании, снижает мотивацию к инвестициям и замедляет экономический рост. Поэтому борьба с инфляцией и ее стабилизация остаются приоритетами нашей экономической политики", - добавил Т. Сулейменов.

Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку до 15,25% годовых.