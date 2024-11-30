Энергосистему стран Балтии синхронизируют с континентальной Европой 9 февраля 2025 года

Системные операторы энергосистемы континентальной Европы подтвердили на этой неделе готовность стран Балтии к синхронизации с этой системой, которая будет реализована 9 февраля 2025 года. Об этом сообщил в пятницу эстонский системный оператор Elering.

Системные операторы Эстонии, Латвии и Литвы продолжат реализацию необходимых для синхронизации мероприятий до конца 2024 года.

В сообщении указывается, что сейчас энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частоту контролирует Россия. Синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит им самостоятельно управлять частотой в системе и повысить свою энергобезопасность.

Энергосистемы стран Балтии 8 февраля 2025 года отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы состоится 9 февраля.

Это улучшит трансграничные системы передачи электроэнергии в Европейском союзе и связанность рынков электроэнергии, дав энергосистемам стран Балтии возможность работать на основании единых и прозрачных европейских правил.

На реализацию этого проекта ЕС выделил около 1,2 млрд евро, за счет которых было оплачено до 75% связанных с проектом расходов. В Эстонии в рамках проекта за последние годы были построены высоковольтные линии электропередачи с севера на юг и три синхронных компенсатора для поддержания стабильной частоты в энергосистеме. Работы обошлись в 350 млн евро.

Ранее сообщалось, что Литва в рамках синхронизации балтийских энергосистем с Западной Европой отключит линии электропередачи в направлении России и Беларуси в феврале, а затем их демонтирует.

Операторы энергосистемы государств Балтии 16 июля известили Россию и Беларусь, что с февраля 2025 года отсоединяются от их энергосистемы

В апреле 2023 года впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение происходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.