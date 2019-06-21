Страны Балтии и ЕС согласовали синхронизацию энергосистем

В преддверии саммита ЕС председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и лидеры стран Балтии и Польши подписали дорожную карту по рассинхронизации энергосистем с Россией и Беларусью.

Как следует из заявления ЕК, опубликованного в четверг, 20 июня, процесс синхронизации Эстонии, Латвии и Литвы с европейской энергосистемой через

Как отметил Жан-Клод Юнкер, Еврокомиссия всегда была привержена "идее полной интеграции стран Балтии с остальной частью Европы. "Мы сделаем все возможное, чтобы способствовать решительному прогрессу в синхронизации, и работаем над внедрением стратегической энергетической инфраструктуры в Балтийском регионе", - подчеркнул председатель ЕК.

Энергетическая синхронизация Евросоюза и стран Балтии была одним из первых приоритетных проектов Еврокомиссии в рамках строительства Энергосоюза ЕС. В настоящий момент энергетические системы Эстонии, Латвии и Литвы работают в синхронном режиме кольца БРЭЛЛ, куда помимо этих стран входят также Россия и Беларусь. Соглашение, подписанное в 2001 году, предполагает связь линий электропередач стран, а также поддержку резервами в случае аварий.