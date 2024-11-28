Производство автомобилей в Великобритании в октябре сократилось на 15,3%

Выпуск автомобилей в Великобритании в октябре сократился на 15,3% относительно того же месяца прошлого года – до 91,521 тыс. об этом свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Снижение продолжилось уже восьмой месяц подряд.

Для внутреннего рынка было выпущено 16,178 тыс. машин (сокращение на 4,7%). Производство автомобилей на экспорт упало на 17,6% до 75,343 тыс.

Таким образом, более 80% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (32,17 тыс. машин, падение на 34,6% г/г). Между тем поставки в США подскочили почти вдвое (на 96%) до 14,58 тыс. машин.

В прошлом месяце в стране было выпущено 24,719 тыс. электромобилей и гибридов, что на 32,6% ниже прошлогоднего показателя.

Общее производство в стране в январе-октябре уменьшилось на 10,8% и составило 670,346 тыс. автомобилей, в основном, из-за падения экспорта на 14,8% до 511,2 тыс., отмечается в сообщении SMMT.