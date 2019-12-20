Brexit подкосил британский автопром

Производство автомобилей в Великобритании в ноябре 2019 года значительно сократилось. За месяц было выпущено 107 753 машины, что на 16,5 процентов меньше, чем в этот же период годом ранее.

Эта информация содержится в бюллетене автомобильной ассоциации Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT), опубликованном в пятницу, 20 декабря. Как отмечают эксперты, причиной такого результата стали слабая потребительская и деловая уверенность, снижение спроса на зарубежных рынках, переход на новые модели, передает DW.

Дополнительным фактором плохой работы в ноябре стала запланированная остановка производственных линий, призванная смягчить последствия возможного нерегулируемого Brexit - потенциального выхода Великобритании из Евросоюза без сделки 31 октября.

Это значительно увеличило расходы автопроизводителей на чрезвычайные меры в связи с Brexit, которые на сегодняшний день уже превысили 500 млн фунтов стерлингов. В SMMT напомнили об аналогичных остановках производства в апреле 2019 года, в результате чего производство автомобилей упало на 44,5 процента.

При этом падение производства продолжается 17 из последних 18 месяцев. В годовом исчислении оно составило 14,5 процента. Ожидается, что будет выпущено 1 231 679 автомобилей, причем большая часть из них (80,8 процента) пойдет на экспорт. Основным же торговым партнером Великобритании в этой сфере является ЕС, на который приходится 54,7 процента автомобильного экспорта.

Комментируя свежий бюллетень, исполнительный директор SMMT Майк Хоуз отметил, что в силу экспортной ориентированности британского автопрома, производители ожидают от нового правительства "амбициозной торговой сделки с ЕС". "Эта сделка должна быть свободна от тарифов и торговых барьеров, чтобы обеспечить нашу конкурентоспособность в период резких технологических изменений", - заявил он.