В январе-сентябре 2017 года внешний долг Казахстана вырос на 3,2%

К 1 октября 2017 года валовой внешний долг Казахстана составил $168,9 млрд, говорится в сообщении пресс-службы Национального банка.

"За 9 месяцев 2017 года объем внешнего долга страны увеличился на $5,2 млрд, в том числе на $1 млрд за третий квартал 2017 года", - отмечается в сообщении.

Таким образом, внешний долг Казахстана за 9 месяцев прошлого года увеличился на 3,2%.

По данным Нацбанка, из общей суммы внешнего долга $13,2 млрд (7,8%) - это внешний долг госсектора, $6,3 млрд (3,7%) - внешний долг банковского сектора, $44,1 млрд (26,1%) - задолженность других секторов, не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 62,4%, или $105,3 млрд, приходятся на межфирменную задолженность.

Внешний долг госсектора вырос за год на $0,3 млрд.

Внешние обязательства комбанков и Банка развития Казахстана сократились на $0,9 млрд, в том числе вследствие планового погашения еврооблигаций и внешних займов.

Внешний долг других секторов перед неаффилированными нерезидентами увеличился на $4,8 млрд, в основном за счет размещения еврооблигаций организациями нефтегазового сектора.

Межфирменная задолженность выросла на $1 млрд, главным образом за счет дальнейшего финансирования нефтегазовых проектов и роста задолженности перед прямыми инвесторами по не выплаченным дивидендам.

"Отношение внешнего долга к ВВП по состоянию на 1 октября 2017 года составило 108,9% по сравнению со 119,3% на начало 2017 года", - говорится в сообщении.