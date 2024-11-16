Розничный товарооборот в Беларуси за 10 месяцев увеличился на 11,8%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-октябре 2024 г. составил 73 млрд. рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2023 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 26,1 рубля против 22,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2024 г. составил 69,3 млрд рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2024 г. составил 150,8 млрд рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2024 г. составил 5 млрд. рублей, или 111% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2023 г.