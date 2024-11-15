Последнее обновление: 15.11.2024 13:12

В Казахстане запустили единый межбанковский QR

Демонстрация первой транзакции по межбанковскому QR с участием двух банков состоялась 15 ноября в Алматы во время XII Конгресса финансистов Казахстана, передает Kapital.kz.

Пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей был запущен Национальным Банком Казахстана и Национальной платежной корпорацией (НПК). Первыми банками, которые подключились к пилотному проекту, стали Freedom Bank Kazakhstan и Bank RBK.

Сервис межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR платежи.

В частности, внедрение межбанковских QR-платежей предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам – оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны. В свою очередь, банки смогут оптимизировать затраты за счет снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платежные сервисы для клиентов в рамках участия в инфраструктуре НЦФИ.

На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников, сообщают в Нацбанке. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.

Ранее по теме


<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование