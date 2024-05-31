Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,50% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п. - до 14,50% годовых, с коридором +/- 1 п.п.

"Инфляция в апреле текущего года снизилась в соответствии с прогнозами. Наметилось замедление устойчивой части инфляции. (...) Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует продолжения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки", - говорится в сообщении регулятора.

Главные риски прогноза инфляции в Нацбанке связывают с "неопределенностью параметров бюджетной политики, продолжением реформ в сфере регулируемых цен, возрастанием давления со стороны внутреннего спроса при незаякоренных инфляционных ожиданиях и геополитической напряженностью".

При этом базовая инфляция будет складываться ниже уровня общей инфляции, формируясь на уровне 5% в 2025-2026 годах.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год сохранен на уровне 3,5-4,5%. В то же время прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены в связи с переносом сроков ввода проекта расширения ТШО на второе полугодие 2025 года. Таким образом, ожидания на 2025 год снижены до 4,8-5,8%, в 2026 году - увеличены до 4,9-5,9%.

"Национальный банк не реагирует повышением ставки на прямые эффекты от реформы регулируемых цен, при этом внимательно отслеживает влияние вторичных эффектов", - подчеркивается в сообщении.