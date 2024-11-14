Франция не поддерживает нынешнее соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

Возможное соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и МЕРКОСУР (торговой ассоциацией южноамериканских стран) беспокоит французских фермеров, и премьер-министр Франции Мишель Барнье объявил в среду, что страна не поддерживает соглашение в его нынешнем виде.

Барнье встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом. После встречи он заявил, что это соглашение не должно быть заключено против воли его страны. Барнье заявил, что документ будет иметь серьезные последствия для французских фермеров, сообщает Reuters.

"Я сообщил президенту (фон дер Ляйен), что в нынешнем виде это соглашение неприемлемо для Франции, и страна его не примет", – сказал Барнье.

Согласно трансатлантическому соглашению, европейцы смогут покупать дешевое мясо из Южной Америки. Поэтому фермеры во Франции и других европейских странах обеспокоены тем, что дешевое импортное мясо может наводнить местный рынок.

Уже в начале 2024 года во Франции вспыхнули крупные фермерские протесты. Из-за давления Парижа соглашение между Европейским союзом и МЕРКОСУР и тогда не было подписано. Однако после выборов в Европарламент в июне соглашение вновь появилось в повестке дня.

В то же время влияние Эммануэля Макрона ослабло после того, как его отечественная партия потерпела поражение на последних парламентских выборах.

Переговорщики от Европейского союза теперь хотят достичь соглашения в декабре, и Франция ищет союзников, чтобы заблокировать заключение договора. Однако для блокировки необходимо как минимум четыре государства ЕС, которые должны представлять не менее 35% населения ЕС. Барнье отказался сообщить, сможет ли Франция собрать такое блокирующее меньшинство.

Возможное соглашение о свободной торговле беспокоит европейских фермеров, и в среду они снова вышли на улицы Брюсселя. Французские фермеры сообщили, что они начнут протестовать на следующей неделе.