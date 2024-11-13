Volkswagen увеличит инвестиции в СП с американским Rivian до $5,8 млрд

Немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличит инвестиции в совместное предприятие с американским производителем электромобилей Rivian.

Как сообщается в пресс-релизе компании, германский концерн намерен вложить $5,8 млрд в СП, которое формально начнет работу 13 ноября, тогда как ранее инвестиции оценивались в $5 млрд.

Предприятие будут совместно возглавлять Вассим Бенсаид, главный директор по программному обеспечению в Rivian, и Карстен Хелбинг, главный технический директор Volkswagen.

Ожидается, что первые машины производства Volkswagen, оснащенные электроникой и ПО от Rivian, сойдут с конвейера уже в 2027 году. Сначала партнерство будет касаться собственно бренда Volkswagen, затем - Audi, и уже потом распространится на другие марки.