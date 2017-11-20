Volkswagen за 5 лет инвестирует 22,8 млрд евро в развитие производственных предприятий

В период с 2018 по 2022 годы германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) инвестирует в свои предприятия 22,8 млрд евро.

"VW последовательно реализует стратегию в рамках программы "Трансформация 2025+". Основной целью инвестиций будет дальнейшее развитие модульного производства, предложение новых моделей и увеличение ориентации на сферу электрической мобильности", - говорится в сообщении VW.

Значительная часть инвестиций - 14 млрд евро - будет направлена на германские предприятия.

Одним из ключевых проектов станет трансформация завода в немецком Цвикау в предприятие, полностью ориентированное на выпуск электромобилей. Оно получит инвестиции в размере 1 млрд евро.

В 2020 году VW рассчитывает выпустить на рынок первый электромобиль Volkswagen I.D., основанный на платформе нового поколения - MEB.

Выпуск автомобилей на базе новой платформы начнется почти одновременно в Европе, Китае и США, отмечается в сообщении компании. В 2020 году VW рассчитывает выпустить порядка 100 тыс. автомобилей Volkswagen I.D.

К 2025 году запланирован выпуск не менее 1 млн автомобилей VW.

В пятницу VW заявил о намерении инвестировать 34 млрд евро до конца 2022 года в развитие технологий для электромобилей