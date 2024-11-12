Последнее обновление: 12.11.2024 21:37

Турция хочет к 2053 году достичь углеродной нейтральности

Категории: Турция СО2

Турция нацелена на достижение углеродной нейтральности к 2053 году. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция трансформирует ключевые отрасли экономики в соответствии с видением достижения цели "ноль выбросов" и экологически чистого развития к 2053 году", - сказал Эрдоган во вторник на саммите лидеров COP29 в Баку.

По его словам, проект "ноль выбросов" вносит вклад борьбу с изменением климата. "С начала реализации проекта предотвращен выброс в атмосферу 5,9 млн тонн парниковых газов", - отметил он.

Эрдоган отметил, что с помощью национального плана действий по энергоэффективности, рассчитанного на 2024-2030 годы, Турция планирует сократить выбросы, эквивалентные 100 млн тонн углекислого газа.

По его словам, Турция также нацелена на увеличение мощности ВИЭ за счет запуска новых генерирующих объектов. "Мы увеличим нашу установленную мощность ветровой и солнечной энергии с 31 тыс. МВт до 120 тыс. МВт к 2035 году. В области ядерной энергетики мы стремимся достичь мощности в 20 тыс. МВт к 2050 году", - подчеркнул турецкий президент. При этом доля ВИЭ в энергетике страны достигла 59%.

Эрдоган добавил, что правительство Турции в ближайшее время направит в парламент новый законопроект о климате, который включает также систему торговли выбросами.



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