Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана продлен на полгода

Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана продлен еще на полгода. Приказ об этом подписал глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

«В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» и статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор), а также разделом 10 Приложения 7 к Договору ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», - говорится в документ, который цитирует Kapital.kz.

Также в нем предусматриваются исключения:

вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования, утвержденного президентом Казахстана, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;

перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами Казахстана;

вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.

Приказ вступает в силу с 14 ноября 2024 года.