Казахстан еще на полгода продлил запрет на экспорт сжиженного газа

Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа железнодорожным и автомобильным транспортом. Соответствующий приказ издал министр энергетики РК.

«С 14 ноября 2023 года сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз из Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана, за исключением вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса», - говорится в сообщении.

Запрет введен приказом министра энергетики РК № 401 от 13 ноября 2023 года. Ранее запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана вводился на три года.