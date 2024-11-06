Украина увеличила добычу газа до самого высокого показателя с начала войны

Объемы валовой добычи природного газа в октябре 2024 года выросли по сравнению с прошлым годом на 2,3% до 1,663 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем с начала войны. Об этом свидетельствуют расчеты отраслевого издания ExPro.

Среднесуточная валовая добыча природного газа в октябре составила 53,6 млн кубических метров, что на 1,3% больше, чем в прошлом месяце. Также это высшее среднесуточное значение добычи с февраля 2022 года.

За десять месяцев 2024 года Украина добыла почти 15,85 млрд кубометров природного газа, или на 2% больше, чем в 2023 году и на 2,7% больше, чем в 2022 году.

Укргаздобыча увеличила добычу природного газа на 1,6% до 1,24 млрд кубометров в октябре. Предприятие добыло 12,1 млрд кубометров природного газа за десять месяцев 2024 года, что на 5,4% больше, чем в прошлом.

Укрнафта увеличила добычу газа на 4,6% – до 96,4 млн кубометров в сентябре. За десять месяцев 2024 года компания добыла 967 млн кубометров природного газа, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объемы добычи газа частных компаний выросли по сравнению с прошлым годом на 4,4% до 324 млн кубических метров. В общей сложности частные компании добыли 2,75 млрд кубических метров природного газа за десять месяцев 2024 года, что на 12% меньше, чем в прошлом.

По прогнозам ExPro, объемы валовой добычи природного газа в Украине по итогам 2024 года могут вырасти на 2,2% и составить 19,1 млрд кубометров.