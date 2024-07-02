Последнее обновление: 02.07.2024 13:33

Украина наращивает добычу собственного газа

За первое полугодие 2024 года АО "Укргазвидобування" и ЧАО "Укрнафта" (компании Группы Нафтогаз) добыли 7,3 млрд кубометров товарного газа, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

По словам главы Нафтогаза Алексея Чернышова, на сегодня показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%.

"Такого результата нам удалось добиться благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 – высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки", – отметил он.

В то же время, добавил Чернышов, специалисты постоянно анализируют старые буровые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию путем новых технических решений.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование