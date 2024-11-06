Последнее обновление: 06.11.2024 18:00

Большинство хозяйствующих субъектов в Китае относится к частному сектору экономики

На конец сентября 2024 года число хозяйствующих субъектов частного сектора экономики в Китае превысило 180,86 млн, составив 96,4% от общего числа хозяйствующих субъектов экономики страны. Об этом сообщило в среду Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Среди них 55,54 млн частных предприятий и более 125,32 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств.

При этом значительное количество частных хозяйствующих субъектов занято в сфере услуг, представленной такими отраслями, как гостиничный бизнес и общественное питание, бытовые услуги для населения, оптовая и розничная торговля, а также транспортные, складские и почтовые услуги.

Китай непрерывно содействует развитию частного сектора экономики страны и последовательно стремится к формированию интернационализированной бизнес-среды, обеспечивающей соблюдение рыночных принципов и принципа верховенства закона, пишет Синьхуа.

В октябре в Китае был инициирован сбор мнений общественности по законопроекту о стимулировании негосударственного сектора экономики, который продлится до 8 ноября текущего года.

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