Последнее обновление: 20.03.2018 18:24

Бизнес в Пекине можно будет запустить всего за 5 дней

Пекин с целью улучшения деловой среды планирует в ближайшее время сократить необходимый для начала ведения бизнеса срок до пяти дней, говорится в совместном сообщении городских ведомств в области торговли, налогов и общественной безопасности.

В 2017 году для этого в среднем требовалось 22 рабочих дня.

Пекин примет меры для обеспечения выполнения регистрации бизнеса в течение пяти рабочих дней к концу этого месяца, для чего в столице будет развиваться система регистрации и оплаты налогов в режиме онлайн, сообщает агентство "Синьхуа".

В Пекине в настоящее время насчитывается 2,1 млн предприятий, что на 47,52% превышает их количество пять лет назад.

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