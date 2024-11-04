Кыргызстан в 2024 году привлек в свою экономику более $462 млн иностранных инвестиций

В январе-июне 2024 года Кыргызстан привлек в экономику республики $462,2 млн прямых иностранных инвестиций, что на 7,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает Economist.kg со ссылкой на директора Национального агентства по инвестициям Талантбека Иманова.

По словам чиновника, большой интерес к проектам внутри Кыргызстана проявляют компании из стран, не входящих в Содружество независимых государств. На их долю приходится свыше 60% от общего притока вложений.

Отток капитала за отчетный период составил $150,6 млн. Здесь также в основном выводили средства не участники СНГ. На них приходится около 76% от общей суммы.

Если говорить о представителях Содружества, то они вложили в Кыргызстан $181,8 млн, отток капитала зафиксирован на уровне $36,2 млн. Основным инвестором среди стран СНГ является Россия, подчеркнул руководитель Нацагентства.

Но в общем списке инвесторов лидеры располагаются так: Китай — $109,3 млн, что составляет 23,6% от общего притока иностранных вложений; Россия — $108,3 млн (23,5%); Турция — $61,2 млн (13,3%); Нидерланды — $29,9 млн (6,5%); Казахстан — $28,8 млн (6,2%).

Причем по оттоку денег также лидирует КНР с результатом свыше $44 млн.

Как пояснил Иманов, такая ситуация может указывать на завершение отдельных проектов или краткосрочные инвестиционные стратегии компаний из Поднебесной.

Кыргызстанский чиновник сообщил, что больше всего инвестиций было привлечено в экономику Бишкека — $229,3 млн, или почти половину от всех вложений за первое полугодие текущего года. Далее следуют Чуйская и Джалал-Абадская области — $96,6 млн и $65,8 млн соответственно. Аутсайдерами выступают Нарынская и Таласская области, на которые приходится менее 1% от общего объема притока зарубежных инвестиций.