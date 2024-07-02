Российские инвестиции в Кыргызстан сокращаются, а китайские растут

Основным инвестором в Кыргызстан в I квартале 2024 года стал Китай, согласно данным Нацстаткомитета страны.

В частности, приток китайских инвестиций увеличился на 180,1% по сравнению с первым кварталом 2023 года, составив 26% от всех иностранных вложений.

Россия занимает второе место среди инвесторов, несмотря на сокращение ее инвестиций на 89,2% в 2024 году. Доля российских вложений составляет 20% от общей суммы прямых инвестиций в страну.

Третье место по объему инвестиций занимает Турция, которая увеличила свои вложения на 341,7%. Доля Турции составляет 14% всех прямых иностранных инвестиций.

Наибольший рост показали инвестиции из Германии, увеличившись на 1 тысячу 399,3 процента. Доля немецких прямых вложений составила 9% от всех иностранных инвестиций.

В I квартале 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составил $200,3 млн, что на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.