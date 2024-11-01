Китай полностью открывает производственный сектор для иностранных инвесторов

Китай отменил все ограничения на доступ иностранных инвесторов к производственному сектору страны.

В пятницу вступил в силу негативный список для доступа иностранных инвестиций в редакции от 2024 года, который по сравнению с предыдущей версией уменьшился на две статьи, связанные с производством, пишет Синьхуа.

Количество статей в новом документе, в котором указаны отрасли, закрытые для иностранных инвесторов, сократилось до 29.

Еще один негативный список, применяемый в зонах свободной торговли страны, предусматривает нулевые ограничения на иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность.

Новый документ подразумевает, что обрабатывающая промышленность Китая достигла лидирующего в мире уровня открытости, поскольку почти все развивающиеся страны вводят ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, даже некоторые развитые страны тоже по-прежнему сохраняют определенные ограничения на иностранные инвестиции в этот сектор, заявили эксперты.

Для Китая обрабатывающая промышленность стала одним из первых секторов, открывшихся для иностранных инвесторов, а также наиболее конкурентоспособным и тесно скоординированным с точки зрения международного разделения труда.

В 2010 году объем добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Китая впервые превысил аналогичный показатель Соединенных Штатов, а в 2023 году на его долю пришлось примерно 30% от общемирового объема, что позволило стране пребывать в статусе крупнейшего производителя мира в течение 14 лет подряд.

В последние годы в КНР наблюдается устойчивый рост ПИИ в высокотехнологичное производство. За первые девять месяцев 2024 года в отрасли по производству медицинского оборудования и приборостроения, а также в секторе производства компьютерной и офисной техники объем фактически использованных иностранных инвестиций вырос на 57,3% и 29,2% соответственно в годовом исчислении.

"Несмотря на то, что обрабатывающая промышленность Китая добилась значительного прогресса в развитии, в целом она по-прежнему находится на ключевом этапе перехода от крупного к мощному", - заявил на июльской пресс-конференции министр промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлун, сославшись на очевидные недостатки в таких областях, как ключевые технологии и базовые промышленные мощности.

Китай будет использовать свои огромные рыночные преимущества для поддержки обменов и сотрудничества между отечественными и иностранными предприятиями, а также сделает производственный сектор более высокотехнологичным, интеллектуальным и экологичным.