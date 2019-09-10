Китай отменит квоты для иностранных инвесторов QFII и RQFII

Государственное управление валютного контроля (SAFE) КНР объявило об отмене ограничений, установленных в рамках программ квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (QFII) и юаневых квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (RQFII).

Тем не менее зарубежным инвесторам по-прежнему необходимо будет пройти процедуру регистрации, сообщает агентство "Синьхуа".

QFII и RQFII, введенные соответственно в 2002 и 2011 годах, являлись основным инструментом доступа иностранных институциональных инвесторов к китайским рынкам акций и облигаций. По данным SAFE, свыше 400 инвесторов из 31 страны и региона мира вкладывали средства в финансовые рынки страны с помощью этих каналов.