Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Расходы бюджета КНР в январе-сентябре выросли на 2%, доходы снизились на 2,2%

Доходы бюджета Китая в январе-сентябре 2024 года уменьшились на 2,2% относительно того же периода прошлого года - до 16,3 трлн юаней ($2,3 трлн). Об этом сообщило Министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили 7,17 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 9,13 трлн юаней. Первый показатель сократился на 5,5%, второй - увеличился на 0,6%.

Налоговые поступления снизились на 5,3%, что обусловлено в том числе введением налоговых льгот для микро-, малых и средних предприятий. При этом неналоговые доходы выросли на 13,5%.

Расходы бюджета КНР в январе-сентябре увеличились на 2%, пишет Синьхуа.

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