Последнее обновление: 20.09.2021 18:25

Расходы бюджета КНР в январе-августе выросли на 3,6%, доходы - на 18,4%

Расходы бюджета Китая в январе-августе увеличились на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 15,54 трлн юаней, свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

В частности, затраты на образование выросли на 7,9%, на здравоохранение - на 3,9%, пишет агентство "Синьхуа".

Между тем доходы бюджета за восемь месяцев повысились на 18,4% и достигли 15,01 трлн юаней ($2,33 трлн).

Налоговые доходы увеличились на 19,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 12,96 трлн юаней. В том числе сборы НДС повысились на 19,1% и составили 4,54 трлн юаней. Поступления от подоходного налога подскочили на 23% - до 939,7 млрд юаней.

Поступления в центральный бюджет в январе-августе составили 7,05 трлн юаней (рост на 18,9%), в местные бюджеты - 7,96 трлн юаней (повышение на 17,9%).

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