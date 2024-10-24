Финляндия покупает у США ракеты для истребителей F-35

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил приобретение ракет AARGM-ER, которые используют истребители F-35, у Соединенных Штатов. Об этом сегодня сообщило Минобороны страны.

Согласно информации, ракеты AGM-88G AARGM-ER будут использоваться на многоцелевых истребителях F-35A, которые примут на вооружение Силы обороны Финляндии.

"Приобретение дополнит характеристики F-35, создав возможность быстрого поражения наземных и надводных целей, в частности излучающих радиочастотные сигналы", – говорится в сообщении.

Закупка у США предусматривает не только ракеты, но и программное обеспечение, запасные части, руководства и документацию, транспортные услуги, а также услуги по обучению, ремонту и поддержке производителя и поставщика на период до 2031 года.

В Министерстве обороны США уточнили, что в рамках закупки Финляндия получит 150 ракет, а стоимость контракта оценивается в $500 млн.