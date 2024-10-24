Во Франции могут сделать платным вход в Нотр-Дам

Министр культуры Франции Рашида Дати инициирует введение платного входа в Собор Парижской Богоматери. Об этом она рассказала изданию Le Figaro.

Кроме того, она хочет, чтобы граждане стран, которые не являются членами ЕС, "платили больше" за посещение Лувра.

По ее словам, Франции необходимо больше финансирования для инноваций и сохранения многочисленных памятников страны. Поэтому она предложила, "чтобы посетители из-за пределов ЕС платили больше за входные билеты" в Лувр, чтобы получить средства на реконструкцию других французских памятников.

Так же она "обратилась к архиепископу Парижа с простым предложением: ввести символическую плату за все туристические посещения Нотр-Дама, а полученные средства полностью направить на реализацию большого плана по сохранению нашего религиозного наследия".

"Взяв всего €5 с каждого посетителя, мы сможем собрать €75 млн в год. Таким образом, Нотр-Дам де Пари спас бы все церкви Парижа и Франции", – добавила она.

Открытие Нотр-Дама, который был закрыт для посетителей после катастрофического пожара в 2019 году, запланировано на 8 декабря.