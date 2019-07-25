Во Франции собрали почти 270 млн евро на реконструкцию Нотр-Дама

Сумма пожертвований, собранных четырьмя французскими фондами на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел пожар, составляет почти 270 миллионов евро, в сборе средств принимали участие сотни тысяч доноров из более 150 стран, в том числе России. Об этом свидетельствуют данных фондов, полученных корреспондентом РИА Новости.

После разрушительного пожара в Нотр-Даме 15 апреля власти Франции объявили о сборе средств на проведение работ по реконструкции. Сбором пожертвований уполномочены заниматься четыре французские организации: "Фонд Нотр-Дам" (Fondation Notre-Dame), "Центр национальных памятников" (Centre des monuments nationaux), "Фонд Франции" (Fondation de France) и "Фонд наследия" (Fondation du Patrimoine). Последний остановил сбор средств спустя месяц после пожара.

По сообщениям французских СМИ, общая сумма пожертвований, которые ранее обещали перечислить ряд крупных компаний и бизнесменов, составляет от 800 миллионов до миллиарда евро. По оценкам ряда экспертов, на восстановление собора может потребоваться несколько сотен миллионов евро.

"Мы получили 221 миллион евро от 230 тысяч жертвователей из 152 стран", - сказала глава пресс-службы "Фонда наследия" Лоранс Леви.

Она отметила, что в числе пожертвований - 100 миллионов евро, перечисленных французской нефтегазовой компанией Total. "54 миллиона – это сумма пожертвований частных лиц, остальное – это пожертвования других компаний", - рассказала представительница фонда.

По ее словам, 11 тысяч жертвователей - из Европы. Леви также поделилась данными, согласно которым 784 пожертвования поступили из России. Их общая сумма составляет более 67 тысяч евро, добавила она.

"Фонд наследия" принимал пожертвования до 15 мая. Однако три другие структуры продолжают работу по сбору средств на восстановления собора.

"37 миллионов евро было собрано Fondation Notre Dame, начиная с 16 апреля", - сообщил РИА Новости представитель организации Кристоф Русело. В сборе средств на данный момент приняли участие 42 тысяч доноров 70 национальностей. "Средний размер пожертвования составляет около 130 евро", - сказал Русело.

Из крупных доноров – семья Бернара Арно и группа ее компаний LVMH, обещавшие пожертвования в размере 200 миллионов евро, и бизнесмен Франсуа-Анри Пино, заявивший о сумме в 100 миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дама. "Они перечислили по 10 миллионов евро каждый для обеспечения безопасности строительных работ", - отметил представитель "Фонда Нотр-Дам".

Как пояснила Лоранс Леви, обычно крупные компании не переводят всю обещанную сумму сразу, средства поступают частями и по мере необходимости.

В "Фонд Франции" – третью организацию, занимающуюся сбором пожертвований - к настоящему моменту перечислено 9 миллионов евро, сообщила РИА Новости его представительница. 7 миллионов евро поступило от компаний и 2 миллиона евро от частных лиц.

Наконец, "Центр национальных памятников" собрал пожертвования на сумму около 3,6 миллиона евро. В сборе средств приняли участие более 27 тысяч жертвователей, средняя сумма пожертвований составляет 131 евро, сказала РИА Новости Мари Руа, отвечаю в фонде за коммуникации с прессой.

По ее словам, сумма других обещанных пожертвований - более 733 тысяч евро.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.