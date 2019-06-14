На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований

Только 9% от обещанных пожертвований внесли на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел крупный пожар, сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, из обещанных 850 миллионов евро были внесены всего 80 миллионов. В основном внесли пожертвования частные лица.

Крупнейшие доноры, такие как семья Арно и ее группа компаний LVM, а также миллиардер Франсуа-Анри Пино, будут перечислять средства частями исходя из сметы. Арно обещали на восстановление собора 200 миллионов евро, а Пино - 100 миллионов евро.

В то же время некоторые муниципалитеты и частные лица уже предупредили, что отказываются от своих обещаний с учетом успеха кампаний по сбору средств для собора.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.