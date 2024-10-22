Потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят свыше $41 млрд

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят $41,6 млрд, что на $15,6 млрд больше, чем ожидалось ранее. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс в Европарламенте на слушаниях в рамках экстренно созванной краткой сессии для утверждения механизма кредитования Украины странами G7.

"Нехватка финансирования Украины в 2025 году достигнет $41,5 млрд, то есть на $15,6 млрд больше, чем предполагалось ранее", - заявил Рейндерс.

Страны G7 выделят €45 млрд, из которых ЕС внесет €35 млрд.

Погашать этот кредит предполагается за счет отнятых у России доходов от реинвестирования замороженных активов.

По его словам, ЕС уже потратил на Украину €120 млрд, включая €25 млрд по линии макрофинансовой поддержки.

"Эта помощь Евросоюза стала системой жизнеобеспечения для Украины, чтобы она смогла выдержать условия военного конфликта", - добавил он.