ЕС предоставит Украине €35 млрд кредита с использованием замороженных росактивов

Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере €35 млрд в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на $50 млрд с использованием замороженных активов РФ. Об этом в X (ранее Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, непрерывные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.

"Европейская комиссия предоставит Украине кредит в размере до €35 млрд о в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины", – отметила фон дер Ляйен.