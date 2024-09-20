Последнее обновление: 20.09.2024 18:46

ЕС предоставит Украине €35 млрд кредита с использованием замороженных росактивов

Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере €35 млрд в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на $50 млрд с использованием замороженных активов РФ. Об этом в X (ранее Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, непрерывные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.

"Европейская комиссия предоставит Украине кредит в размере до €35 млрд о в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины", – отметила фон дер Ляйен.

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