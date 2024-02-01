ЕС выделит Украине €50 миллиардов

Европейский совет в четверг, 1 февраля, единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере €50 млрд, из которых €39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"У нас есть соглашение. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере €50 млрд в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины", - написал он в X (Twitter).

Новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), предполагающий выделение €50 млрд в 2024-2027 годах, готовили с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.

По его условиям, Украина будет получать транши по фиксированному ежеквартальному графику на основе платежных запросов и после проверки комиссией выполнения соответствующих условий.

Если какое-либо из условий не будет выполнено, комиссия будет вычислять соответствующую сумму по платежу. Эти деньги не будут сгорать: Украина сможет получить вычисленную сумму, если выполнит соответствующее условие, но не позднее чем через год после начального дедлайна.