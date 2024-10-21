Последнее обновление: 21.10.2024 14:19

Промышленность продолжает оставаться основным драйвером экономики Беларуси

Промышленность продолжает оставаться основным драйвером экономики Беларуси. Это отмечают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в еженедельном макрообзоре.

«ВВП в Беларуси вырос на 4,5% г/г в январе-сентябре 2024 г. после 4,9% г/г январе-августе 2024 г. Промышленность продолжает оставаться основным драйвером экономики, обеспечив около 2% прироста ВВП, благодаря увеличению выпуска на 7,4% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август», - говорится в сообщении.

При этом вклад торговли составил около 0,7% на фоне роста розничной торговли на 11,8% г/г и оптового товарооборота на 6% г/г за январь-сентябрь. Сельскохозяйственный сектор показал рост выпуска на 5,1% г/г, обеспечив примерно 0,4% прироста экономики.

Эксперты также отмечют рост инвестиционной активности: инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август.

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