Лукашенко подписал указ о допмерах по обеспечению стабильного функционирования экономики

Лукашенко 14 марта 2022 года подписал указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

«[Указ] направлен на повышение внутренней устойчивости экономики, включая обеспечение макроэкономической и бюджетной стабильности, в условиях беспрецедентного санкционного давления, связанного с введением иностранными государствами ограничительных мер в отношении Республики Беларусь», - говорится в комментарии Минфина РБ к документу.

Документом «предусмотрен комплекс мер, включающих оказание поддержки реальному сектору экономики, сохранение сбалансированности бюджета и реализацию ответных мер на недружественные действия зарубежных партнеров».

В частности, Совмину предоставлен ряд полномочий, позволяющих оперативно принимать решения в отношении отдельных из них (в части установления сроков уплаты дивидендов за 2021 год, определения особенностей уплаты НДС и акцизов при реализации белорусских нефти и нефтепродуктов, изменения сроков уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей в бюджет, размера платы за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, размера базовой арендной величины, переноса приходящихся на 2022 год сроков исполнения обязательств по бюджетным ссудам (займам), исполненным гарантиям Правительства и местных исполнительных и распорядительных органов, сохранения государственной поддержки и другое).

Меры поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов.

Для поддержания имеющих обязательств по кредитным договорам экспортеров предусматривается возможность не применения к ним штрафных санкций со стороны банков при не подтверждении целевого использования кредитных средств по причине военно-политической обстановки на территории страны-контрагента и при обеспечении экспортером уплаты в полном объеме процентов по экспортным кредитам.

В целях недопущения резкого ухудшения финансовых показателей субъектов хозяйствования и минимизации негативного влияния колебаний курса белорусского рубля на их деятельность в условиях неблагоприятной геополитической обстановки на три года продляется действие указа от 12 мая 2020 г. № 159 «О пересчете стоимости активов и обязательств».

Указом освобождены от налога на добавленную стоимость операции с мерными слитками и ограненными драгоценными камнями, произведенными отечественными предприятиями-изготовителями, что повысит инвестиционную привлекательность таких ценностей.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета в условиях высокой волатильности рынков капитала предусмотрены меры по оптимизации и сокращению непервоочередных расходов республиканского и местных бюджетов. Правительству предоставлены более широкие полномочия по принятию решений, связанных с исполнением бюджета.

В случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое «замораживание» реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте Министерству финансов Беларуси , банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению правительства обеспечивать исполнение обязательств по внешнему долгу в национальной валюте.

Совмину предоставлено право вводить сбор за досрочное расторжение договоров (кредитных, арендных и т.п.), инициированное иностранными организациями или гражданами из государств, принявших решение о введении специальных мер (санкций) в отношении белорусских юридических и физических лиц.

Совмин вправе приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Республикой Беларусь с недружественными странами.

С целью предотвращения вывода капитала из страны устанавливается запрет на отчуждение участниками (акционерами) юридических лиц Республики Беларусь, которые являются лицами недружественных иностранных государств, долей (акций) в уставных фондах таких юридических лиц по перечню, определяемому Советом Министров (его Президиумом), и предоставляется право Совету Министров (его Президиуму) на установление повышенной ставки налога на доходы иностранных организаций в отношении таких возможных выплат (дивиденды, роялти, процентные доходы и т.п.).

«…предусматривается также ряд иных, с целью оперативного решения вопросов поддержки экономики, полномочий правительства и ответных мер на недружественные действия в отношении Республики Беларусь», - сказано в комментарии.