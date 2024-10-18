Украинская экономика за девять месяцев 2024 года выросла на 4,5%

За девять месяцев 2024 года ВВП Украины вырос на 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство экономики.

В сентябре 2024 года украинская экономика выросла на 3,8% (±1%) по сравнению с августом прошлого года.

"Несмотря на вызовы войны, экономика Украины продолжает восстанавливаться. В сентябре наибольший прирост показало сельское хозяйство благодаря раннему сбору поздних культур", – отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу и одной из ключевых причин этого оптимизма является нормализация ситуации в энергетике.

По ее словам, экономический рост за первые девять месяцев 2024 года на уровне 4,5% соответствует обновленному правительственному прогнозу.

Оживление внутреннего спроса и стабильная работа украинского морского коридора поддержали положительные тенденции промышленности. Возрастает также спрос на продукцию машиностроения и строительные материалы, а также промышленные товары для домохозяйств.

В то же время оживление промышленности положительно повлияло на транспорт — выросли объемы железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве увеличились объемы работ благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса и налаживанию поставок товаров.

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику из-за начала сбора поздних культур, а животноводство растет благодаря стабильному спросу и государственной поддержке.

Междутем дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания и экономическую активность бизнеса.