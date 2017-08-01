Киев оценил потери в первый год работы соглашения о ЗСТ с Канадой в $1,2 млн

Госбюджет Украины понесет незначительные потери в 1,2 миллиона долларов в первый год работы соглашения о свободной торговле с Канадой, однако в дальнейшем эти потери будут компенсированы за счет НДС и притока инвестиций, прогнозирует министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой вступило в силу со вторника. Это позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций. Переговоры по созданию зоны свободной торговле между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года, а соглашение было заключено в июле 2016 года.

"Согласно прогнозным расчетам, введение в действие соглашения приведет к незначительным потерям доходов государственного бюджета, в частности, от отмены ввозных пошлин, примерно на 1,2 миллиона долларов США в первый год действия соглашения. В то же время в среднесрочной перспективе недопоступления могут быть компенсированы за счет НДС, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций в объеме около 36 миллионов долларов США в течение трех лет", - говорится в сообщении МЭРТ.

Соглашение о ЗСТ с Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности, пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

В свою очередь, Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины будут отменяться не одномоментно, а в течение 3,5 и 7 лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сала установил квоты.

В Киеве рассчитывают, что соглашение также даст новые возможности оборонным предприятиям Украины. В государственном концерне "Укроборонпром" уже заявили, что беспошлинный доступ на рынок Канады позволит расширить экспортные контракты, повысить конкурентоспособность украинской продукции на международном рынке вооружения и военной техники, будет способствовать развитию и модернизации производства.