Более 1,7 тыс. машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Более 1740 машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, около тысячи грузовиков простаивают перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 17% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 48% большегрузов от нормы.

Контрольные службы польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) оформили на въезд в ЕС 70% большегрузов. Через латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина) на сопредельную территорию въехало 58% авто.

Очередь легкового транспорта на въезд в ЕС фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 450 авто. Его контрольные службы за 24 часа оформили 38% легковушек.

По состоянию на 10:00 въезда в Польшу через погранпереход Тересполь (Брест) ожидают 7 автобусов.