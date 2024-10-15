Власти РФ готовы к падению рубля до 100 за доллар

Российский рубль падает до отметки 100 за доллар. И похоже, что на этот раз российские власти смирились и позволят ему достичь того уровня, который ранее вызывал жесткую политическую реакцию.

Руководство РФ "готово позволить рублю быть на отметке 100 за доллар", пишет Bloomberg со ссылкой на два неназванных осведомленных о ситуации источника.

Более того, в Москве считают, что ослабление рубля пойдет даже на пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в 2025 году.

"В текущей ситуации 100 рублей за доллар - не так уж и страшно, хотя это дает определенный инфляционный эффект," - цитирует агентство бывшего первого зампреда Центробанка Олега Вьюгина.

Прогнозы Минэкономразвития РФ показывают, что власти РФ ожидают ослабление российской валюты. По их расчетам, в 2025 году средний курс составит 96,5 рубля за доллар. В 2024 году средний курс составляет 91,2 рубля за доллар.

При этом российская валюта падает не только по отношению к доллару, но и к юаню, отмечает Bloomberg.