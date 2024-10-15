Ракета SpaceX вывела на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ракета была запущена с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:10 по времени восточного побережья США (09:10 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7 тысяч спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 6,4 тысячи аппаратов находятся в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах на пяти континентах. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.