Количество импортеров нефтепродуктов в Украину снизилось до двухлетнего минимума

В сентябре 2024 года количество импортеров нефтепродуктов в Украину снизилось до 245 компаний, что на 12% меньше по сравнению с августом: это наименьший показатель с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95".

Бензин в сентябре завозило 100 компаний, что на 9% меньше, чем в августе, дизтопливо - 156 компаний (на 10% меньше), а сжиженный газ - 104 компании (на 19% меньше).

Сокращение количества желающих в сентябре импортировать топливо в Украину связано с существенным его профицитом на рынке.

В августе, накануне введения новых, более высоких акцизных ставок, трейдеры увеличили импорт на 23-42% в зависимости от вида топлива. Больше всего прибавили импортеры бензина (рост на 42% до 166 тыс. тонн) и сжиженного газа (рост на 41% до 124 тыс. тонн), побив рекорды последних двух лет.

Между тем количество импортеров остается значительно больше, чем до начала войны.