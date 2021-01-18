Украина в 2020 г. увеличила импорт нефти в 1,6 раза

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 57,5% (на 454,959 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тыс. тонн.

Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным таможенной службы, за прошлый год импортировано сырья на $409,167 млн, что на 1,5% меньше, чем в 2019-м ($431,735 млн).

В т.ч. из Азербайджана поступило сырье на $265,076 млн (доля – 64,78%), из США – на $98,445 млн (24,06%), Ливии – на $45,555 млн (11,13%), других стран – $0,091 млн (0,02%).

Экспорт нефтяного сырья Украиной в 2020 году составил 80 тыс. тонн на $24,351 млн. Экспорт осуществляла в Беларусь «Укртранснафта», которая весной 2020 года на спаде цен купила азербайджанскую нефть с ее последующей продажей «дочке» БНК.