В Беларуси собираются ввести акциз на энергетические напитки

В Беларуси планируется ввести акциз на безалкогольные энергетические напитки. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов на заседании парламента.

«Акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками с применением ставки в размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции», - заявил чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его совам, введение акцизов таких акцизов планируется с 2026 года.

Изначально рассматривалась идея обложить акцизами все газированные напитки, но в итоге решили сосредоточиться только на энергетиках.

Как известно, с 2023 года продажа энергетических напитков несовершеннолетним в Беларуси запрещена.