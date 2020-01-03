В Беларуси утверждены ставки акцизов на алкоголь, табак, автомобильное топливо на 2020 год

В Беларуси указом №503 от 31 декабря 2019 года утверждены ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо, применяемые с 1 января 2020 года. Ставки акцизов опубликованы на сайте Минфина РБ.

Акциз на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, составляет 481,08 рубля за 1 тонну, соответствующий классу 5 - 298,59 рубля за тонну. Акциз на дизельное топливо класса 5 составляет 184,33 рубля, не соответствующее классу 5 - 233,05 рубля.

Акциз на сигареты с фильтром варьируется в зависимости от розничной цены составляет от 24,9 до 71,97 рубля за 1 тыс. штук, на сигареты без фильтра - 19,16 рубля. Акциз на сигары составляет 6,19 рубля за 1 штуку, на сигариллы – 92,32 рубля за 1 тыс.штук.

Акциз на вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные составляет 16 копеек за 1 литр готовой продукции, на вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие – 95 за 1 литр готовой продукции, на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии - 12,03 рубля за 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции.

Акциз на пиво с содержанием спирта 0,5-7% установлен на уровне 37 копеек за 1 литр, свыше 7% - 78 копеек.

Акциз на спирт этиловый составляет 5,01 рубля за 1 л безводного спирта. Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более (за исключением всех вин и пива) установлен в размере 14,88 рубля за 1 л безводного спирта, содержащегося в готовой продукции.