Совет ЕС согласовал €35 млрд кредита для Украины с привлечением активов РФ

Совет Европейского Союза 9 октября одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до €35 млрд, что является частью обязательств блока по выполнению соответствующего решения G7 по замороженным российским активам. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет достиг договоренности о пакете финансовой помощи Украине, включая исключительный заем макрофинансовой помощи на сумму до €35 млрд и механизм кредитного сотрудничества, который будет поддерживать Украину в погашении кредитов на сумму до €45 млрд ЕС и партнерами G7", – говорится в сообщении.

Помощь направлена на немедленное удовлетворение неотложных потребностей Украины в финансировании, выросших из-за российской агрессии.

Механизм кредитования Украины будет распределять эти средства, а также возможные суммы, полученные в качестве добровольных взносов от государств-членов и третьих стран или других источников, в форме финансовой поддержки Украины, чтобы помочь ей обслуживать и погашать кредиты, отметили в заявлении.

ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Совет Евросоюза должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.